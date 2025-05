La dottoressa Silvia Amelia Pirarba, è stata nominata recentemente direttore dell'Area Dipendenze Patologiche presso la Asl Ogliastra. Psichiatra ogliastrina classe 1977, la dottoressa Pirarba Ha ottenuto questo ruolo dopo aver vinto un concorso bandito da Ares Sardegna per l'azienda socio-sanitaria della regione.

La sua nomina si inserisce nel quadro di rafforzamento della sanità territoriale, giungendo poco dopo l'insediamento del dottor Salvatore Sinatra come direttore del servizio Cure Palliative. La dottoressa Pirarba si è laureata in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Cagliari nel 2005 e ha successivamente conseguito la specializzazione in Psichiatria sempre presso lo stesso ateneo nel 2009.

Nel corso dell'ultimo anno ha completato un master di secondo livello in Medicina delle Dipendenze presso Unicamillus a Roma. Il suo percorso professionale ha avuto inizio a Cagliari, con una collaborazione presso il SerD della città all'interno del progetto "Centro Crisi per persone con problematiche di abuso dipendenza". Successivamente, nel 2011, è tornata in Ogliastra dove ha lavorato presso il Centro di Salute Mentale di Tortolì e Lanusei come dirigente medico psichiatra. Dopo aver prestato servizio nuovamente per la Asl di Cagliari dal 2013 al 2019, operando presso il Csm di Senorbì, la dottoressa Pirarba è tornata al SerD di Cagliari nel 2019. A partire dal 2024, ha ricoperto il ruolo di responsabile della Struttura Semplice all'interno del servizio "Disturbi uso di sostanze area Senorbì-Isili-Muravera".



"Qui in Ogliastra ho trovato un gruppo di lavoro con grandi competenze e professionalità – osserva la dottoressa Pirarba - ed è evidente che esiste un importante lavoro pregresso. Il mio impegno - prosegue il neo direttore - sarà volto a garantire continuità con le attività svolte sino a ora, puntando su un approccio multidisciplinare e integrato che da sempre caratterizza i SerD".

La dottoressa Pirarba passa poi a spiegare quali saranno i suoi primi passi alla guida della struttura, "Intendo implementare il lavoro di rete con gli altri servizi socio sanitari del territorio, in un contesto operativo di co-progettazione. Inoltre – aggiunge la psichiatra – lavoreremo per potenziare il rapporto di collaborazione con i reparti ospedalieri, sempre nell'ottica di fornire al paziente con bisogni sanitari complessi, un servizio di tipo integrato e interdisciplinare. Seguendo le linee tracciate dalla direzione aziendale - prosegue la dottoressa Pirarba – ritengo la collaborazione con le istituzioni scolastiche, con quelle giudiziarie, con gli enti locali, con le associazioni di volontariato e del terzo settore, un elemento fondamentale per garantire risposte efficaci e durature".



Un altro punto su cui il neo direttore intende focalizzare il suo operato è la promozione di attività di sensibilizzazione e prevenzione, temi di importanza cruciale in questo campo. «Uno dei miei obiettivi principali è quello di diffondere la cultura sulla problematica della dipendenza, sensibilizzando la popolazione, le istituzioni e gli operatori, in un'ottica volta al superamento dello stigma. Purtroppo – continua la dottoressa Pirarba - c'è ancora molta difficoltà a interfacciarsi con i nostri servizi. L'unico modo per poter operare efficacemente è puntare sulla prevenzione, anche finalizzata all'intervento precoce. In tanti casi – conclude la psichiatra - le persone chiedono il nostro aiuto solo dopo anni, con conseguente aggravamento o cronicizzazione della patologia. Questo va assolutamente evitato".