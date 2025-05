Prima il violento scontro con un'auto, poi è stato scaraventato contro un'altra vettura. Un motociclista di 24 anni è stato coinvolto in un incidente stradale questa mattina attorno alle ore 8:00, a Sassari, in via Pala di Carru, nel quartiere Li Punti.

Inizialmente considerato non grave, il ragazzo ha successivamente perso conoscenza per un breve periodo, venendo trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata con un'ambulanza del 118.

Gli accertamenti sul luogo dell'incidente sono stati condotti dalla Polizia locale di Sassari, che sta investigando per chiarire le cause e le eventuali responsabilità.