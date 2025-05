Due uomini ubriachi avrebbero preso di mira il portone d'ingresso della Stazione Carabinieri di Muravera, colpendolo ripetutamente con un martello. L'accaduto, come informano i militari, durante la serata di ieri, quando i due presunti autori dell'atto vandalico avrebbero approfittato della chiusura del presidio.

I colpi sono stati prontamente segnalati dai passanti, permettendo a una pattuglia dell'Aliquota Radiomobile della compagnia di San Vito di intervenire rapidamente sul luogo. Il martello usato è stato rinvenuto davanti all'ingresso e sequestrato immediatamente.

Le ricerche condotte in zona hanno identificato due residenti, rispettivamente di 43 e 42 anni, entrambi disoccupati e già noti alle forze dell'ordine. Il primo è stato trovato agitato, mentre il secondo in stato di quasi incoscienza a causa dell'alcol, tanto che è stato successivamente trasportato al pronto soccorso di Muravera per ulteriori accertamenti sanitari.

Le prove raccolte, dal martello sequestrato ai danni al portone e alle registrazioni delle telecamere di sicurezza, hanno portato all'identificazione dei due uomini come responsabili presumibili di danneggiamento aggravato e porto illegale di armi potenzialmente pericolose, e sono stati denunciati.

Questo episodio, legato all'abuso di alcol, sottolinea l'importanza dei controlli preventivi sul territorio. Le forze dell'ordine continueranno a vigilare con determinazione e competenza per garantire la sicurezza pubblica e proteggere i beni comuni.