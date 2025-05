La Giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia sarà commemorata con la proiezione del film "Nel mio nome" di Nicolò Bassetti, organizzata dalla Società Umanitaria di Alghero insieme alle associazioni AGEDO Nord Sardegna Sassari e Trans*Support! Sassari. L'evento si terrà venerdì 16 maggio alle 18 presso il Cinema Cityplex Moderno di Sassari. Il film italiano del 2022 ha una durata di 93 minuti.

Il film narra le vicende di crescita di quattro giovani amici che condividono momenti cruciali durante le loro transizioni di genere. Nico, 33 anni, Leo, 30 anni, Andrea, 25 anni e Raff, 23 anni, provengono da diverse regioni italiane e affrontano la loro transizione in fasi diverse della loro vita. Affrontano quotidianamente le sfide imposte da una società rigidamente binaria con coraggio e determinazione. Per loro, garantirsi una vita dignitosa e soddisfacente è una questione di sopravvivenza e richiede risolutezza, infinita pazienza e un tocco di ironia per superare gli ostacoli con cui si confrontano.

Produttore esecutivo è Elliott Page, che ha affermato: "Quello che rende Nel Mio Nome unico, per me, è il modo in cui presenta, ingegnosamente e intenzionalmente, tutti i diversi pezzi che costituiscono l’identità di una persona. È una meditazione sull’umanità trans e non ho mai visto un altro film come questo. Sapere che Bassetti ha consultato attentamente il suo figlio trans nel corso della lavorazione è una cosa bellissima per me, e penso che quell’esperienza di vita e quell’input siano evidenti nella prospettiva del film. Sono onorato di prenderne parte e non vedo l’ora che lo vedano tutti".

Dopo un intervento di AGEDO e Trans*Support! il film sarà introdotto da Giusy Salvio (CSC di Alghero) e, al termine della proiezione, Maria Paola Curreli (AGEDO) incontrerà il pubblico per discutere sulle tematiche emerse dal film, e non solo.

La Giornata internazionale contro l'omofobia, la transfobia e la bifobia viene celebrata ogni anno dal 2004, il 17 maggio, in commemorazione della rimozione dell'omosessualità dalla lista delle malattie dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Nonostante siano trascorsi più di 30 anni da allora, le persone con orientamenti sessuali e identità di genere diversi continuano a essere vittime di abusi, discriminazioni ed esclusioni sociali.

L'evento, aperto a tutti, rappresenta un'importante occasione per sensibilizzare l'opinione pubblica su questo tema e rompere il silenzio che lo circonda. L'iniziativa fa parte del programma "Intersezioni culturali", che culminerà nel Sardegna Pride 2025 il prossimo 28 giugno a Sassari. L'evento è organizzato dalla Società Umanitaria di Alghero, AGEDO Nord Sardegna Sassari e Trans*Support! Sassari, associazioni attive rispettivamente da oltre 60 anni, dal 1993 e dal 2023, con l'obiettivo di promuovere la sensibilizzazione e il supporto alle persone LGBT+. L'ingresso è gratuito per tutti coloro che desiderano partecipare.