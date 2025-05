È stato sorpreso fuori casa violando le restrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria in merito agli arresti domiciliari: durante la serata di ieri, martedì 13 maggio, I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Carbonia hanno rintracciato e arrestato un disoccupato 32enne del luogo durante una normale operazione di pattugliamento, mentre l'uomo si trovava a piedi vicino a via Cannas di Sopra.

Quando gli è stato chiesto di spiegare il motivo della sua presenza all'esterno, non è riuscito a fornire una valida autorizzazione ed è emerso che si trovava sotto detenzione domiciliare per reati contro la persona in attesa di un procedimento penale.

Dopo essere stato portato in caserma e completati gli adempimenti necessari, l'uomo è stato di nuovo messo agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida con rito direttissimo fissata per la mattina seguente davanti al Tribunale di Cagliari.

L'intervento sottolinea l'impegno costante dei Carabinieri nel garantire il rispetto delle misure cautelari, fondamentali per proteggere la società e assicurare l'efficacia delle decisioni dell’Autorità Giudiziaria.