I Carabinieri di Milano stanno in queste ore conducendo una perquisizione a casa di Andrea Sempio, in relazione al delitto di Chiara Poggi avvenuto nel 2007 a Garlasco, in provincia di Pavia. Le indagini si sono estese anche all'abitazione dei genitori di Sempio e di due amici.

Durante la perquisizione, come riporta Tg Com 24, sono stati sequestrati telefoni cellulari e computer. Gli investigatori si sono successivamente concentrati su Tromello, un piccolo comune nella provincia di Pavia, dove stanno cercando l'arma presumibilmente utilizzata nel delitto, che sarebbe stata gettata in un canale, ipotesi che sarebbe emersa da una testimonianza nell'ambito di un'inchiesta a carico di Sempio, amico del fratello di Chiara, Marco Poggi. Secondo quanto riportato da Repubblica, l'arma potrebbe essere un attizzatoio appartenente al set da camino della famiglia Poggi.

Il nome di Andrea Sempio è emerso nuovamente in relazione alla riapertura delle indagini sul caso dell'omicidio di Chiara Poggi. Nel 2015, l'ex fidanzato della vittima, Alberto Stasi, fu condannato in via definitiva per questo omicidio e attualmente si trova in semilibertà. Le perquisizioni sono state ordinate dal procuratore di Pavia, Fabio Napoleone, insieme all'aggiunto Stefano Civardi e alla pm Valentina De Stefano.