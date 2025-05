Gravi violazioni nella conservazione di tre fucili regolarmente registrati, di cui una doppietta calibro 16, un fucile semiautomatico calibro 12 e una carabina ad aria compressa calibro 4,5; inoltre, un fucile ad avancarica calibro 26 era sprovvisto di matricola e mai segnalato.

Questo il bilancio di un'ispezione amministrativa sulle armi regolarmente detenute, dei Carabinieri della Stazione di Lunamatrona che, dopo una perquisizione domiciliare, hanno denunciato un pensionato 67enne del luogo per non aver custodito correttamente le armi e per non aver segnalato la detenzione.

Le armi sono state immediate sequestrate e consegnate alle autorità competenti, mentre il permesso per detenerle è stato revocato. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari è stata informata dell'incidente e sarà incaricata di prendere eventuali provvedimenti.

L'intervento fa parte dei controlli regolari messi in atto dal Comando Provinciale per prevenire il furto di armi e impedire che armi legalmente possedute finiscano in mani illegali, al fine di garantire la sicurezza pubblica.