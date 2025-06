Incidente stradale notturno sulla SS 131 all'altezza del chilometro 78 in direzione Sassari, dove un camion, per motivi ancora da chiarire, si è ribaltato ed è uscito dalla carreggiata.

Intervento immediato, attorno a mezzanotte e mezzo, dei Vigili del Fuoco di Oristano, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area.

Il conducente del camion, che è riuscito a uscire dal veicolo da solo, è stato preso in carico dai soccorritori per ricevere le cure necessarie, mentre la Polizia stradale è intervenuta per svolgere le proprie operazioni di competenza.