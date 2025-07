Paura, questa notte, a Olbia per un incendio divampato all'interno di un appartamento al quarto piano in via De Filippi.

L’allarme è scattato intorno all’una e per diverse ore le squadre dei vigili del fuoco di Olbia, anche con il supporto dell'autoscala, hanno lavorato per domare le fiamme e mettere in sicurezza l'intero edificio.

Il palazzo è stato evacuato per precauzione, anche se risulta occupato per lo più da uffici quindi non frequentato di notte. Gli abitanti dell'appartamento sono riusciti subito ad abbandonare la casa. Non si segnalano feriti. L'incendio ha causato ingenti danni nell'appartamento.