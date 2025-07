Il somarello Django (Scuderia Salaris di Sedilo) è stato il vero mattatore di serata in occasione dell'ultima edizione del Palio degli Asinelli di Ollolai, andato in scena sabato 12 luglio nella centralissima piazza Marconi, nel cuore di uno dei borghi più belli dell'intera Barbagia.

È stato proprio lo scattante quadrupede ad aggiudicarsi la 22^ edizione del Palio e la 20^ edizione del Palu de Sos Vihinados, montato abilmente dal fantino Giuseppe Talanas nella prima finale e dal portacolori di Su Montricu Giovanni Columbu nella seconda.

Una grande festa di agonismo, divertimento, ospitalità e colori andata in scena ancora una volta nel paese di Ospitone che si conferma capitale degli eventi e dell'intrattenimento nel cuore della Sardegna. A impreziosire l'evento il Corteo Medievale della Sardegna con l'esibizione degli Sbandieratori e Musici del Borgo Moretta di Alba (Piemonte) e i Tamburini e Trombettieri della Sartiglia.

Migliaia di persone hanno affollato le tribune allestite per l'occasione attorno al circuito ad anello disegnato dalla Pro loco per il Palio degli Asinelli. La manifestazione, trasmessa in diretta da Sardegna Live e Teleregione Live, è stata commentata da Roberto Tangianu e dallo speaker Tore Budroni, che hanno accompagnati il pubblico in piazza e il pubblico da casa in una maratona di momenti e situazioni affascinanti e suggestive.

IL PALIO DEGLI ASINELLI

Alle spalle di Django e Giuseppe Talanas, che hanno dominato nettamente la gara facendo il vuoto dietro di sé, Gavino Brau in groppa a Bingo (Scuderia Su Pradu di Sedilo), Francesco Talanas su Sansone e Valentino Bussu su Viola.

Ai quattro va un ricco montepremi messo in palio dagli organizzatori che hanno garantito la buona riuscita di un evento sempre più di richiamo e ricco di sorprese.

SU PALU DE SOS VIHINADOS

Fra i rioni storici del paese, invece, si impone Su Montricu con Giovanni Columbu in giubba oro-argento su Django. Niente da fare per i concorrenti di Ferruthones, Laralai, Sa Padule e S'Istradone.

Dopo una partenza complicata, con un fantino scosso fin dal primo rettilineo, Il duo Columbu-Django prende il largo chiudendo la sfida fin dal primo giro di pista e lasciandosi andare poi a una vera e propria passerella fra gli applausi del pubblico entusiasta. Al vicinato di Su Montricu va in premio il Gonfalone 2025.

UN EVENTO STORICO CHE GUARDA AL FUTURO

Ancora una volta, il Palio degli Asinelli di Ollolai si è confermato non solo una competizione unica nel suo genere, ma anche un grande momento di identità, tradizione e appartenenza.

Tra adrenalina e folklore, tra rioni in festa e scuderie agguerrite, Ollolai ha saputo offrire al pubblico una serata indimenticabile, dove l’anima della Barbagia ha battuto forte al ritmo di tamburi, zoccoli e applausi. E mentre Django e i suoi fantini si godono il meritato trionfo, l’intero paese guarda già con entusiasmo all’edizione 2026.