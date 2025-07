Giornata rovente in Sardegna sul fronte degli incendi. Sono stati 14 i roghi registrati oggi sul territorio regionale, due dei quali hanno richiesto l’intervento della flotta aerea regionale e nazionale. Le fiamme hanno colpito con particolare intensità le campagne di Sindia, nel Nuorese, e quelle di Sardara, nel Medio Campidano. A Carbonia, invece, un incendio si è riacceso nella stessa area già colpita ieri, rendendo necessario un nuovo intervento aereo.

Sindia, oltre 100 ettari in fumo: in campo anche tre Canadair

Un vasto incendio è scoppiato nelle campagne di Sindia, in località “Riu Carrabusu”. Alimentato dal vento e dalle alte temperature, il rogo si è propagato rapidamente, minacciando diverse aziende agricole della zona. Le fiamme hanno divorato una superficie superiore ai cento ettari, tra pascoli alberati, macchia mediterranea e terreni incolti.

Imponente il dispiegamento di forze messo in campo per contenere il fuoco: le operazioni sono state coordinate dalla stazione del Corpo forestale di Macomer, supportata dal GAUF di Nuoro, dalle stazioni forestali di Bolotana e Sorgono, e da numerose squadre di volontari e barracelli. Sul posto anche i vigili del fuoco di Oristano e Macomer e due squadre dell’Agenzia Forestas.

Dall’alto sono intervenuti gli elicotteri del Corpo forestale regionale provenienti dalle basi di Bosa, Anela, Farcana e Fenosu. Vista la pericolosità dell’incendio, sono entrati in azione anche tre Canadair (CAN 7, CAN 26 e CAN 11) decollati dall’aeroporto di Olbia. Le operazioni di spegnimento aereo sono ancora in corso.

Sardara, due fronti attivi: elicotteri in volo

Un altro incendio è divampato nelle campagne di Sardara, in località “Bruncu Cresia”. Le fiamme stanno interessando la vegetazione di macchia mediterranea e si sviluppano su due fronti particolarmente attivi. A coordinare le operazioni è il personale della stazione forestale di Sanluri, affiancato dal GAUF del CFVA di Cagliari e dagli elicotteri provenienti dalle basi di Pula, Sorgono e San Cosimo.

Sul terreno sono impegnate una squadra dell’Agenzia Forestas di Villacidro, i Barracelli e i volontari dell’A.V.P.C. di Sardara. Anche in questo caso, i mezzi aerei sono tuttora operativi per contenere l’avanzata delle fiamme.

Carbonia, rogo riprende forza: concluso intervento aereo

Nel Sulcis un focolaio riacceso ha provocato nuovi momenti di tensione. In località Campu Frassolis, nelle campagne di Carbonia, un incendio già attivo nella giornata di ieri ha ripreso vigore, spinto dalle condizioni climatiche favorevoli alla propagazione.