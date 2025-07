Domani, unedì 14 luglio l’Enas – Ente Acque della Sardegna – eseguirà una serie di interventi lungo il tracciato dell’acquedotto Coghinas 2, che rifornisce di acqua grezza il potabilizzatore di Truncu Reale, impianto al servizio dei comuni di Sassari, Porto Torres e Stintino.

Per ridurre al minimo i disagi, Abbanoa ha predisposto un piano di distribuzione che tiene conto delle scorte disponibili nei serbatoi, dell’approvvigionamento da fonti alternative e dei tempi necessari al ripristino dei livelli una volta riattivata la produzione di acqua potabile.

Sassari: garantita la continuità per la maggior parte dei quartieri

Nella città di Sassari, non sono previste interruzioni nei quartieri alimentati direttamente dal serbatoio e dalla condotta di Monte Oro – dunque Centro Storico, Monte Rosello Basso, Sacro Cuore, Latte Dolce, Santa Maria di Pisa, Porcellana e Piandanna – così come nelle zone servite dalla condotta a gravità di Monte Fiocca: Li Punti, San Giovanni, Sant’Orsola, Caniga, La Landrigga, Bancali, Ottava, San Quirico, San Giorgio, Predda Niedda e la casa circondariale di Bancali.

Regolare anche la fornitura nelle aree rifornite dal Serbatoio Quota 300 di Serra Secca (Luna e Sole, Prunizzedda, Monte Rosello Alto e Carbonazzi), parzialmente dipendente da Truncu Reale.

Chiusure notturne dell’erogazione sono previste invece nelle zone servite dal serbatoio di via Milano, alimentato dal potabilizzatore del Bidighinzu con integrazione da Truncu Reale attraverso il sollevamento di Ponte Rosello. I quartieri interessati sono: Lu Fangazzu, San Paolo, San Giuseppe, Monserrato, Tingari, Monte Rosello Medio, Sassari 2, Badde Pedrosa, Monte Furru, Valle Gardona e Gioscari. In queste aree l’acqua sarà sospesa dalle 23 alle 6 nelle notti di domenica 13, lunedì 14 e martedì 15 luglio.

Porto Torres: disservizi limitati

Nel centro abitato di Porto Torres non si registreranno interruzioni, grazie alla fornitura garantita dai pozzi di Li Pidriazzi. Tuttavia, nel quartiere Serra Li Pozzi, l’erogazione sarà interrotta dalle 6 di lunedì 14 fino alle 12 di martedì 15 luglio. Per far fronte all’emergenza, dalle ore 9 di lunedì sarà attivo un servizio sostitutivo con autobotte posizionata di fronte al Campo sportivo.

Stintino: disagi localizzati e servizio con autobotte

A Stintino centro, l’erogazione sarà garantita grazie alle scorte presenti nei serbatoi comunali, ma possibili disservizi potranno verificarsi dalle 14 di lunedì 14 alle 10 di martedì 15 luglio. In caso di necessità, sarà operativo un servizio sostitutivo con autobotti a partire dalle ore 10 di lunedì, in piazza dei 45 e nei pressi del Ristorante Valentina.

Nel Pozzo San Nicola e nelle zone dell’Agro, l’interruzione dell’erogazione è prevista dalle 12 di lunedì fino alle 10 del giorno successivo. Anche qui, dalle 10 di lunedì sarà attivo il servizio con autobotte nei pressi di piazza Leonardo Da Vinci.