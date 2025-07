Fermato, questa notte, per un controllo in via San Martino a Quartu, è stato trovato in possesso di tre dosi di cocaina per un totale di 4 grammi mentre in casa aveva 33,43 grammi di marijuana, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e 215 euro in contanti, ritenuti provento di spaccio. In manette è finito un 36enne operaio residente a Gonnosfanadiga e domiciliato a Quartu, già noto alle forze dell’ordine.

L’uomo è stato arrestato dai carabinieri della Stazione temporanea di Flumini di Quartu. Tutto il materiale è stato sequestrato e sarà versato all’Ufficio Corpi di Reato del Tribunale di Cagliari. Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa dell’udienza con rito direttissimo fissata per oggi.