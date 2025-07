Due colpi in entrata per alzare il livello della rosa: il Cagliari è vicino a chiudere per l'arrivo di Sebastiano Esposito dall'Inter e Michael Folorunsho dal Napoli. Lo fa sapere Sky Sport, secondo cui entrambi sarebbero vicinissimi a vestire la casacca rossoblù.

Sull'attaccante nerazzurro c'è anche l'interesse della Fiorentina, ma al momento in pole sembrerebbe esserci la compagine isolana dopo aver formalizzato un'offerta di 7 milioni più una percentuale sull'eventuale futura rivendita. Secondo quanto riportato dalla testata, i sardi potrebbero chiudere già nella giornata di martedì 15 luglio.

Identikit degli obiettivi

L'eventuale arrivo di Esposito e Folorunsho rappresenterebbe un importante salto di qualità: il primo, classe 2002, arriva da una buonissima stagione ad Empoli. Otto i gol realizzati in campionato da Esposito (dieci in totale), che a Cagliari potrebbe idealmente giocare in coppia con Piccoli formando un tandem invidiabile per molte squadre della parte destra del tabellone.

Per Folorunsho, 27 anni, sarebbe invece un'occasione di rilancio, dopo l'ultima stagione piuttosto complicata, in cui ha faticato a trovare spazio prima col Napoli e poi con al Fiorentina. Ottima, invece, era stata la stagione precedente a Verona, dove da centrocampista aveva realizzato 5 reti. Per lui anche due presenze in Nazionale, una all'Europeo 2024.