Dopo i temporali dei giorni scorsi, l'arrivo dell'anticiclone delle Azzorre, insieme alle masse d'aria calda provenienti dal Nord Africa, porterà una nuova fase di caldo intenso.

Il meteorologo Mattia Gussoni di iLMeteo.it conferma che nel primo fine settimana di luglio si avrà un vasto campo di alta pressione. Per le giornate di oggi, sabato 4 luglio 2026, e di domani, domenica 5 luglio, oltre al sole prevalente da nord a sud, ci sarà un significativo aumento delle temperature, con punte massime di 33-34 gradi a Milano, Bologna, Firenze, Roma e Napoli. L'afa sarà particolarmente intensa sulle pianure settentrionali, nelle zone interne e sulle isole principali.

Questo clima non sarà solo temporaneo: l'attuale fenomeno atmosferico rimarrà stabile anche all'inizio della prossima settimana. Inoltre, secondo i dati del Centro Europeo, le prossime settimane di luglio saranno caratterizzate da ripetute ondate di caldo, con temperature costantemente superiori alla media stagionale. L'anticiclone subtropicale si stabilizzerà sul Mediterraneo occidentale, bloccando le perturbazioni atlantiche e portando solo occasionali temporali sulle montagne.

Come riportato da iLMeteo.it, ci stiamo preparando "a un cuore dell'estate all'insegna di un caldo anomalo, con il rischio concreto di un rapido aggravamento dello stress idrico e del disagio bioclimatico su vaste aree del territorio".

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la serata di oggi, sabato 4 luglio

Cielo sereno con locali addensamenti pomeridiani.

Venti deboli a regime di brezza con rinforzi pomeridiani al più moderati.

Mari: mossi o poco mossi.

Previsioni per la giornata di domani, domenica 5 luglio

Cielo sereno con locali addensamenti pomeridiani.

Temperature: minime prevalentemente stazionarie, in lieve aumento sulle zone interne centro-settentrionali; massime stazionarie o in lieve aumento a est.

Venti deboli a regime di brezza.

Mari: prevalentemente poco mossi, localmente mossi nelle coste occidentali.

Previsioni per la giornata di lunedì 6 luglio

Cielo sereno con locali addensamenti pomeridiani.

Temperature: minime stazionare o in leggero calo sulle zone interne centro-settentrionali; massime stazionarie o in lieve aumento, specie a est.

Venti deboli o localmente moderati, specie nel pomeriggio, prevalentemente dai quadranti occidentali ma più variabili sulle zone orientali.

Mari: generalmente poco mossi la mattina e mossi dal pomeriggio.

Tendenza per i giorni successivi

Per le giornate di martedì e mercoledì è atteso cielo sereno con locali addensamenti pomeridiani. I venti soffieranno deboli a regime di brezza con locali rinforzi moderati nelle ore pomeridiane; le temperature minime saranno stazionarie o lievemente aumento, specie martedì nelle zone interne, le massime saranno in aumento: martedì maggiormente sulle zone occidentali e mercoledì maggiormente su quelle orientali. I mari saranno poco mossi o localmente mossi.