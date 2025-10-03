Durante la giornata di mercoledì 1° ottobre, il Generale di Brigata Francesco Rizzo, Comandante della Legione Carabinieri "Sardegna", ha effettuato una visita al Reparto Territoriale di Olbia per rafforzare i legami con le unità dell'Arma sull'Isola.

Accolto dal Tenente Colonnello Nicola Pilia, Comandante del Reparto Territoriale, il Generale Rizzo ha incontrato una rappresentanza di personale militare in servizio e in congedo, insieme a delegati sindacali e rappresentanti dell'Associazione Nazionale Carabinieri.

Durante l'incontro, il Generale ha sottolineato l'importanza dei valori della serietà, professionalità e serenità come fondamentali per l'operato quotidiano nell'assolvimento del dovere verso la comunità e la sicurezza pubblica.

Successivamente, il Comandante della Legione ha avuto un incontro con il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, presso il Municipio, confermando l'impegno dell'Arma a mantenere una stretta collaborazione con la popolazione locale attraverso attività di prevenzione e miglioramento dei servizi offerti ai cittadini.

La giornata ha evidenziato il forte legame tra i Carabinieri, le istituzioni locali e la comunità, in un contesto territoriale complesso come quello della Gallura.