La Regione Sardegna ha avviato l'implementazione di due nuovi sistemi informativi sanitari nel quadro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 6 "Salute".

Il primo è il Sistema Informativo Ospedali di Comunità (SIOC), che monitorerà le attività degli Ospedali di Comunità, mentre il secondo è il Sistema Informativo Assistenza Primaria (SIAP), dedicato alla raccolta e gestione dei dati relativi ai servizi di cure primarie.

L'obiettivo è potenziare la capacità di monitoraggio e analisi del Servizio sanitario regionale, migliorando l'accesso alle informazioni e garantendo un controllo accurato sui Livelli Essenziali di Assistenza (LEA). Questi nuovi flussi informativi entreranno in vigore il 1° gennaio 2027.

“A disposizione per la Sardegna ci sono circa 992 mila euro, ripartite tra i quattro flussi previsti - spiega l’assessore regionale della Sanità, Armando Bartolazzi -. Attraverso questi interventi, la Regione Sardegna contribuisce al percorso di innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, in linea con gli obiettivi del Next Generation EU e del Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza (RRF) per il periodo 2021-2026”.

L'Azienda Regionale della Salute (ARES) è stata incaricata di implementare e attivare i sistemi SIOC e SIAP.

L’iniziativa rientra nel sub-intervento “Adozione di nuovi flussi informativi nazionali”, che prevede la realizzazione a livello regionale di quattro sistemi digitali dedicati a: Consultori di Famiglia, Ospedali di Comunità, Servizi di Riabilitazione Territoriale e Cure Primarie.