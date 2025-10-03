Dopo una consultazione con i dirigenti scolastici interessati, la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, ha deciso di posticipare l'incontro pianificato per la giornata di oggi, venerdì 3 ottobre, con le classi quinte dell'Istituto Marconi-Lussu e del Liceo Piga di Villacidro al Teatro comunale di San Gavino Monreale.

Questa decisione è stata presa per permettere a insegnanti, personale amministrativo, tecnico e ausiliario e a tutti i lavoratori di esercitare il loro diritto di sciopero e partecipare alle iniziative connesse alla giornata di astensione dal lavoro organizzata dai sindacati. L'incontro sarà riprogrammato prossimamente.

LO SCIOPERO

Il fine settimana si prospetta ricco di eventi sotto il motto "Blocchiamo tutto", per sostenere la Palestina e contro il blocco della Global Sumud Flotilla da parte delle forze armate israeliane. Oggi, venerdì 3 ottobre, si svolgerà infatti uno sciopero generale, mentre domani pomeriggio si terrà a Roma il corteo nazionale per Gaza.

Durante la giornata di ieri, in tutta Italia, si sono verificate proteste che hanno portato a occupazioni universitarie, interruzioni delle lezioni, blocchi delle linee ferroviarie e persino scontri in un liceo romano tra studenti sostenitori della Palestina e membri della comunità ebraica.

L'arresto della Flotilla ha scatenato tensioni nelle piazze, mettendo alla prova il dispositivo di sicurezza del Viminale, che ha intensificato controlli e restrizioni per garantire una massiccia presenza di agenti per le strade durante questa settimana critica.