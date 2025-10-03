Dopo anni di soprusi, una donna ha trovato il coraggio di contattare il centro antiviolenza Donna Eleonora di Oristano, che l'ha accompagnata in Questura. Qui è stata accolta dalla Squadra Mobile, specializzata in casi di violenza domestica, a cui ha raccontato la sua drammatica storia, caratterizzata da insulti, vessazioni, minacce, aggressioni fisiche, sputi e controllo ossessivo, oltre a costrizioni sessuali mal tollerate, da parte del marito, un uomo con precedenti penali, che è stato arrestato dalla Polizia con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori contro la moglie.

Durante uno dei tanti gravissimi episodi, l'uomo avrebbe ucciso i cani della vittima come atto di vendetta.

Gli investigatori, consapevoli della gravità della situazione, hanno rapidamente raccolto prove sufficienti e arrestato l'uomo. Dopo essere stato rinchiuso nella casa circondariale di Massama su ordine della Procura, è comparso davanti al G.I.P. del Tribunale di Oristano, il quale ha convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare in carcere per l'imputato.