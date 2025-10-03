È indagato per molestie e violenza sessuale ai danni di una giovane donna impiegata presso un noto centro commerciale a Tempio Pausania, ed è per questo che un cittadino straniero, attualmente irregolare sul territorio nazionale poiché con permesso di soggiorno scaduto, è stato arrestato dai Carabinieri di Luras.

La decisione presa, richiesta dalla Procura della Repubblica, è il risultato di un'attenta attività investigativa condotta rapidamente e con grande professionalità. L'uomo è infatti accusato di aver importunato più volte la giovane, e, secondo quanto ricostruito, l'avrebbe attesa più volte all'ingresso del luogo di lavoro, avvicinandosi con insistenza nonostante i chiari segnali di disagio espressi dalla giovane. Durante un episodio, l'indagato avrebbe anche toccato una parte intima della ragazza, configurando così il reato di violenza sessuale.

Fondamentale per le indagini è stato il supporto offerto dal personale del centro commerciale, che ha permesso l'accesso alle registrazioni delle telecamere di sorveglianza. Le riprese hanno confermato i comportamenti molesta di uomo, documentando gli episodi denunciati. Ulteriore sostegno probatorio è derivato dalle testimonianze di alcuni dipendenti della struttura a favore della vittima, rafforzando il quadro indiziario.

La misura adottata rientra nel protocollo operativo promosso dalla Procura della Repubblica di Tempio Pausania per prevenire e contrastare i reati di violenza di genere. Questo protocollo, attivo da tempo, prevede una risposta immediata, mirata e coordinata in tutti i casi in cui emergano situazioni di pericolo per le vittime, con particolare attenzione ai contesti lavorativi.

La giovane donna è attualmente assistita e protetta, mentre l'indagato è stato sottoposto a una misura restrittiva in attesa degli sviluppi giudiziari successivi.