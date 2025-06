“Queste sono le scarpe di Giuseppe e Lorenzo, sono state trovate a Golfo Aranci. Sono le sinistre. Se vi capita di vedere la scarpa destra vi chiedo cortesemente di fare foto e di comunicare il punto esatto. Vi chiedo di comunicarlo immediatamente a me oppure a Deiana Simplicio o Davide Petta. Vi ringrazio, fate girare ai vostri amici e parenti”. È l’ennesimo appello pubblicato sui social da Simona Deiana, la madre di Giuseppe e Lorenzo Deiana, i due fratelli di 20 e 24 anni dispersi dalla sera della vigilia di Pasqua a Olbia.

Nelle foto pubblicate dalla donna si vedono le due scarpe da tennis che erano state ritrovate nella zona di Cala del Sonno insieme ad altri oggetti e attrezzi da pesca il giorno dopo la loro scomparsa.

La scomparsa

Giuseppe e Lorenzo erano usciti per una battuta di pesca nelle acque del Golfo di Olbia, e dallo scorso 19 aprile non si hanno più notizie. Entrambi residenti a Olbia, erano partiti in mattinata a bordo di una barca in vetroresina con motore fuoribordo.

La segnalazione è arrivata nella tarda serata alla Sala operativa della Guardia Costiera, da parte dei familiari, preoccupati per il mancato rientro a casa. Immediato l’intervento della Capitaneria di Porto, che ha attivato le operazioni di ricerca mobilitando tutti i mezzi navali disponibili tra Olbia e Golfo Aranci, con il supporto di un elicottero decollato dalla base del Nucleo aereo della Guardia Costiera di Decimomannu.