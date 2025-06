Domani, mercoledì 11 giugno, il territorio di Cagliari sarà coinvolto da un'allerta di pericolo incendi di codice giallo, indicante un livello medio di rischio.

Il comunicato della Protezione Civile regionale mette in evidenza che le attuali condizioni climatiche e ambientali potrebbero favorire la formazione di incendi con una moderata intensità e velocità di propagazione.

Tuttavia, viene sottolineato che se gestiti prontamente, tali incendi possono essere efficacemente contenuti tramite l'impiego delle risorse terrestri standard, eventualmente supportate dall'utilizzo di velivoli leggeri regionali.

La popolazione è invitata a prestare particolare attenzione e a osservare scrupolosamente le linee guida sulla sicurezza in caso di incendio boschivo.

LE PREVISIONI METEO DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la serata di oggi, martedì 10 giugno

Cielo prevalentemente sereno salvo passaggi di nubi alte sul settore meridionale nel pomeriggio.

Venti: deboli o localmente moderati da nord-ovest lungo le coste occidentali e settentrionali tendenti all'attenuazione e alla variabilità dalla tarda serata; a regime di brezza lungo le coste orientali.

Mari: poco mossi, mossi sul settore occidentale in attenuazione.

Previsioni per domani, mercoledì 11 giugno

Cielo generalmente sereno.

Temperature: in moderato aumento in entrambi i valori.

Venti: a regime di brezza, calma nelle ore notturne.

Mari: poco mossi.

Previsioni per giovedì 12 giugno

Cielo generalmente sereno.

Temperature: stazionarie o in leggero aumento.

Venti: a regime di brezza, calma nelle ore notturne.

Mari: calmi o poco mossi.

Tendenza per i giorni successivi

La giornata di venerdì sarà caratterizzata da cielo sereno; possibili passaggi di nubi alte nel corso di sabato. Le temperature tenderanno ad un progressivo aumento in entrambi i valori. I venti soffieranno deboli a regime di brezza, calma nelle ore notturne. I mari saranno calmi o poco mossi.