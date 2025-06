“La straordinaria vittoria di Emiliano Fenu, con oltre il 60% dei consensi, è una splendida notizia per Nuoro e per tutta la Sardegna. È il frutto di una campagna politica seria, radicata nei bisogni reali delle persone e della città e capace di riaccendere fiducia e partecipazione”. Lo scrive, in una nota, il senatore del Pd, Marco Meloni, dopo l’ufficialità del risultato elettorale nel capoluogo barbaricino.

“A Emiliano, alla sua squadra e a tutta la coalizione vanno i miei più sinceri complimenti e gli auguri di buon lavoro” aggiunge Meloni.

“Il Partito Democratico si conferma ancora una volta la forza guida della coalizione, primo partito in città con il 18,8% dei voti: un risultato che ci riempie di orgoglio e responsabilità. Il voto è un grande segnale di incoraggiamento per il centrosinistra e per la presidente Alessandra Todde: la sua città ha dato la migliore risposta a quanti vorrebbero sovvertire, con l’interruzione anticipata della legislatura, il voto democratico di poco più di un anno fa. Un chiaro invito a continuare a lavorare con determinazione e limpidezza nell’interesse della Sardegna” conclude il senatore dem.