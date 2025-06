Lo scorso 24 aprile scorso si è svolto un incontro informativo presso l'I.I.S. E. Fermi di Buddusò con l'obiettivo di sensibilizzare i giovani alla donazione, organizzato dalla sezione Avis di Buddusò in collaborazione con l'Avis Provinciale di Sassari e il Centro Trasfusionale di Ozieri.

Nello Merella, Segretario dell'Avis Provinciale, insieme a Silvia Manca, Referente Rapporti con le Scuole, ha introdotto gli studenti al mondo della donazione con l'aiuto del Dott. Sorrentino, fornendo informazioni cruciali sull'importanza della donazione di sangue e plasma, specialmente durante il periodo estivo.

"L'educazione alla donazione è fondamentale per promuovere la solidarietà e trasmettere l'importante messaggio che "Donare sangue è donare vita"!", ha detto ai microfoni di Sardegna Live Andreana Mariotti, presidente della sezione Avis di Buddusò.

La seconda fase della campagna di sensibilizzazione ha visto l'organizzazione di una raccolta di sangue dedicata agli studenti lo scorso 9 maggio presso il piazzale adiacente all'Istituto Tecnico E. Fermi di Buddusò. Sono state effettuate 7 donazioni, tra cui 4 prime donazioni, e registrate 6 nuove iscrizioni all'Avis Comunale di Buddusò.

"Questo passo successivo rappresenta un'opportunità per coinvolgere maggiormente i giovani e sensibilizzarli sull'importanza della donazione - ha spiegato la presidente -. Stimolare la curiosità dei ragazzi e informarli sui benefici della donazione rimane l'obiettivo principale per ampliare la comunità dei donatori e promuovere il volontariato".

"Un ringraziamento speciale al Prof. Virdis e a tutto il corpo docente per il loro impegno e supporto. Un plauso va anche alla dirigente scolastica, Dott.ssa Carta, per il suo costante supporto alla causa. Il merito di questo successo appartiene a coloro che si dedicano quotidianamente all'educazione dei giovani. Ci auguriamo di raggiungere traguardi sempre più significativi per promuovere una causa che supera l'individualità" ha concluso Andreana Mariotti -. Un ringraziamento speciale al coordinatore scolastico, Prof. Virdis, e alla dirigente scolastica, Dott.ssa Sandra Anna Carta, per il supporto e la collaborazione. Infine, un grazie particolare agli studenti per il loro coinvolgimento e attenzione".