Il Movimento 5 Stelle Sardegna festeggia con entusiasmo la vittoria di Emiliano Fenu, nuovo sindaco di Nuoro, definendola uno “storico successo” e sottolineando come si tratti del miglior risultato elettorale degli ultimi anni per la città.

“Il MoVimento 5 Stelle Sardegna è orgoglioso della straordinaria vittoria di Emiliano Fenu a Nuoro con il numero assoluto di voti più alto registrato negli ultimi anni in città - si legge nel comunicato diffuso dal M5S -. Un successo netto, che conferma la forza coerente, determinata e radicata del M5S in Sardegna, e che si inserisce in un quadro politico sempre più chiaro: il campo progressista, coerente e credibile, ha conquistato tutte le grandi città della Regione strappandole anche al centrodestra”.

Il Movimento evidenzia come il risultato di Nuoro rafforzi la vittoria del “modello sardo” di centrosinistra e confermi la forza del M5S come “forza centrale e trainante del cambiamento”.

“Con la vittoria a Nuoro, dopo quelle già ottenute a Cagliari, Sassari e Alghero, il ‘modello sardo’ si conferma vincente, dimostrando quanto un’alternativa sia possibile e fortemente voluta dai cittadini.”

Il comunicato sottolinea anche tre aspetti chiave legati al risultato di Nuoro: “Il risultato di Nuoro certifica tre cose: che Alessandra Todde è riconosciuta come una Presidente capace e ha la fiducia dei sardi, che Emiliano Fenu è stato un candidato credibile e vicino al territorio, e che il MoVimento 5 Stelle è forza di governo centrale per il cambiamento".

Infine, il M5S ha voluto ringraziare i cittadini per la fiducia accordata: “Il M5S sardo ringrazia tutti i cittadini che hanno creduto nel progetto e conferma il proprio impegno quotidiano al fianco delle persone e dei territori amministrando con onestà, lealtà, trasparenza e impegno".