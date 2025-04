Un parabordo è stato recuperato dal mare calmo di ieri nel golfo di Olbia e Golfo Aranci: si tratta di un potenziale ritrovamento legato alla scomparsa dei due fratelli olbiesi, Giuseppe e Lorenzo Deiana.

I volontari impegnati nelle ricerche dei giovani hanno individuato l'oggetto sulle coste dell'isola di Soffi, suggerendo che possa appartenere alla barca in vetroresina utilizzata dai ragazzi per la pesca, un Molinari fuoribordo. Nonostante questo ritrovamento, non sono emerse ulteriori tracce dei due fratelli, salvo quelle rinvenute nell'area di Capo Figari, luogo frequentato dai Deiana per le loro uscite di pesca sportiva.

DISPERSI DA CINQUE GIORNI

La sera della vigilia di Pasqua, due fratelli non sono tornati a casa, scatenando una vasta operazione di ricerca che ha coinvolto squadre di vigili del fuoco via terra e mare con sommozzatori, la capitaneria di porto di Olbia e numerosi volontari insieme ai barracelli di Golfo Aranci.

Nonostante la speranza che possano essere rifugiati in un isolotto nel golfo olbiese, la Procura di Tempio Pausania, guidata da Gregorio Capasso, ha avviato un'indagine sulla loro scomparsa senza indagati né accuse, come atto preliminare per le indagini in corso. Le ricerche proseguiranno anche oggi.