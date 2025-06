Il prossimo 13 giugno, a partire dalle ore 12 e fino a tarda notte, Nughedu si trasformerà nel cuore pulsante della creatività con &Gioia Fest, l’evento conclusivo che celebra l’energia, l’arte e le passioni dei giovani del territorio. Un’occasione unica per scoprire le tante possibilità offerte dal progetto Gio.I.A. e per vivere una giornata all’insegna di musica, performance live, arte e tanto divertimento.

Durante questa grande festa, protagonisti saranno i giovani e le loro creazioni: fumetti, cortometraggi, percorsi di scoperta del territorio e molto altro ancora. Tra gli artisti, le associazioni e i progetti Gio.I.A. 2025, il pubblico potrà immergersi in un mondo di innovazione e talento, con un’unica parola d’ordine: creatività!

Come nasce Gio.I.A.?

Gio.I.A. è un progetto del P.L.U.S. Distretto Sanitario di Ozieri, rivolto ai giovani tra i 14 e i 25 anni. L’obiettivo è accompagnare i giovani verso scelte consapevoli per il loro futuro, promuovendo esperienze di mobilità, formazione e crescita personale attraverso attività di educazione non formale, arte, musica, teatro e linguaggi espressivi.

L’evento finale sarà un’occasione speciale per condividere il percorso dei giovani partecipanti, celebrare e dare visibilità ai loro progetti, frutto dell’impegno e del talento di ciascuno. Grazie all’opportunità offerta dal Progetto Gio.I.A., i partecipanti hanno dato vita alle loro idee: percorsi di valorizzazione del territorio, opere originali e coinvolgenti, come “Tuccamus” e “Aiò” del team dei Comuni di Anela, Esporlatu e Burgos; “La leggenda del drago scultone”, progetto grafico del team di Benetutti; “Dove germoglia il seme” da un' idea di Matteo Campus del Comune di Nughedu, con la supervisione del videomaker Luca Petretto che ha supportato anche l’ozierese Giuliano Ledda nella realizzazione di “Static”, cortometraggio horror; graphic novel ideata, scritta e disegnata da un altro ozierese, Riccardo Sanna, che ha potuto imparare il processo di digitalizzazione grazie al graphic designer Gianluca Lai.

Inoltre, tra gli stand saranno presenti altri servizi pubblici e non, dedicati ai giovani: App giovani del Centro per la Famiglia Lares, lo sportello di orientamento “Puntorienta” e l’Agenzia Eurodesk dei Comuni del Distretto con cui il Progetto Gio.I.A. ha collaborato fin dal principio, l’Aspal che presenterà utili strumenti e tecniche di ricerca attiva di un impiego e l’azienda Finasser impegnata nella sicurezza sul lavoro e nella formazione professionale. Sarà presente anche l’associazione Onlus “Sulla Strada” nata nel 2000, composta da un gruppo di persone che vogliono dedicare la loro vita a difendere i diritti dei bambini in tutto il mondo, la quale promuoverà tra i giovani l’esperienza del volontariato e della solidarietà attraverso la presentazione dei progetti in Guatemala e in Italia, finanziati per il 90% da donazioni private.

La giornata sarà davvero ricca e variegata, con tantissimi ospiti e artisti pronti a farci vivere momenti indimenticabili. Si spazierà dalla musica live alla brekdance, passando per la tradizione con i “tenores” e il “cantu a chiterra”, fino all’arte estemporanea dei writers: Audiomagazine, Menhir , Ozieri Night, Urburnes, Nino Manca e Gianni Denanni, Looney Crew, Tenores “ Su Cuntrattu Seneghesu” di Seneghe e “Su Cunsonu Santu Juanne” di Thiesi.

È un’occasione fantastica per creare incontri tra generazioni diverse, condividere passioni e scoprire nuove forme di espressione artistica.

L’equipe del Progetto Gio.I.A. "desidera esprimere un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno supportato in questi mesi il servizio: il PLUS, i Sindaci, le amministrazioni comunali, i Servizi Sociali dei Comuni del Distretto, le associazioni e tutte le comunità del territorio che hanno favorito la concretizzazione dei progetti dei partecipanti, realizzati grazie al contributo della Regione Sardegna".

"Vi aspettiamo a Nughedu il 13 giugno per vivere insieme una giornata ricchissima di arte, cultura, musica, ispirazione, creatività e scoperta. Un’occasione per conoscere le opportunità che il progetto Gio.I.A. 2025 ha offerto ai ragazzi e per sostenere, incoraggiare, valorizzare e festeggiare i giovani, la loro energia e il loro talento", conclude.