Questa mattina, a Sassari, la caserma intitolata al Capitano Gerolamo Berlinguer ha fatto da cornice alle celebrazioni solenni per il 212° anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri. La ricorrenza, che cade storicamente il 5 giugno per ricordare il giorno del 1920 in cui la Bandiera dell’Arma fu insignita della prima Medaglia d’Oro al Valor Militare per l'eroica partecipazione alla Prima Guerra Mondiale, è stata l'occasione per ribadire il profondo legame tra i militari e la comunità locale.

Alla cerimonia hanno preso parte le massime autorità civili, religiose, militari e amministrative del territorio, affiancate dai Gonfaloni del Comune di Sassari e degli altri centri della provincia, dai Labari dell’Associazione Nazionale Carabinieri e dalle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, oltre a una nutrita rappresentanza di cittadini e scolaresche. Nel piazzale della caserma ha preso posto il reparto di formazione, in cui i reparti territoriali hanno sfilato a fianco delle specialità operanti nella provincia.

Dopo la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e dell’Ordine del Giorno del Comandante Generale, Generale di Corpo d'Armata Salvatore Luongo, ha preso la parola il Comandante Provinciale, il Colonnello Maione. Il Comandante ha rivolto un caloroso saluto ai presenti e un affettuoso pensiero ai familiari dei Carabinieri caduti nell’adempimento del dovere, ricordando in particolare i militari Ciriaco Carru, Walter Frau (entrambi Medaglie d'Oro al Valor Militare) e Sebastiano Marrone. Rivolgendosi poi alle donne e agli uomini schierati, Maione ha espresso profonda gratitudine per il loro operato quotidiano "al servizio del cittadino ed in risposta alle aspettative di sicurezza della collettività", riservando un ringraziamento speciale ai Carabinieri Forestali per la tutela del patrimonio naturale dell'Isola.

I riconoscimenti ai militari

Nel corso dell'evento sono state consegnate importanti ricompense individuali per meriti di servizio:

Encomio Semplice (della Legione Sicilia) al Capitano Marco Campagna , Comandante della Compagnia di Bonorva, consegnato dal Prefetto di Sassari, dottoressa Grazia La Fauci. Il riconoscimento è legato a una complessa indagine a Termini Imerese che ha disarticolato un sodalizio criminale dedito a usura aggravata, tentata estorsione, incendio doloso e traffico di stupefacenti, conclusasi con 9 misure cautelari.

Encomio Semplice (della Legione Sardegna) al Maresciallo Ordinario Eleonora Fega , al Maresciallo Ordinario Mario Trucchetti e al Brigadiere Alessandro Sanna della Sezione Operativa della Compagnia di Sassari, consegnato dal Procuratore della Repubblica di Sassari, dottor Armando Mammone. I militari sono stati premiati per aver smantellato una banda specializzata in furti con spaccata ai danni di esercizi commerciali, commessi utilizzando auto rubate come arieti.

Encomio Semplice (della Legione Sardegna) al Luogotenente Daniele Antonucci, al Maresciallo Francesco Maria Baffigo, al Brigadiere Stefano Marangoni e agli Appuntati Scelti Q.S. Paolo De Santis, Gennaro Cristinziano e Manuela Scarpato della Stazione di Palau. La ricompensa, consegnata dal Procuratore facente funzioni di Tempio Pausania, dottor Alessandro Bosco, fa riferimento alle serrate indagini che, nonostante i tentativi di depistaggio, portarono in una settimana all'arresto del responsabile del femminicidio di una giovane donna.

Il bilancio operativo sul territorio

La festa dell'Arma ha offerto anche lo spazio per analizzare i dati dell'attività sul territorio nel corso del 2025. Le articolazioni del Comando Provinciale di Sassari hanno proceduto per circa 10.000 reati, una cifra che copre oltre il 72% delle denunce totali presentate nell'intera provincia.

Questo sforzo si è tradotto in più di 42.000 servizi perlustrativi, nel corso dei quali sono stati controllati circa 83.000 veicoli e identificate oltre 121.000 persone. Gli interventi su richiesta diretta del cittadino sono stati superiori a 14.000.

Sul fronte della repressione e del contrasto alla criminalità, i Carabinieri hanno denunciato a piede libero più di 3.100 persone e tratto in arresto oltre 400 soggetti. Tra questi spiccano 87 arresti per furto aggravato, 32 per rapina e 131 per spaccio di sostanze stupefacenti. Le attività antidroga hanno portato al sequestro di circa 175 chilogrammi di stupefacenti e di ben 6.500 piante di cannabis. In questo scenario, l'operazione di maggior rilievo è stata denominata "Polo Ovest", condotta lo scorso dicembre dal Reparto Territoriale di Olbia con il coordinamento della DDA di Cagliari, che ha permesso di smantellare due organizzazioni dedite al narcotraffico su scala nazionale e internazionale sulla costa orientale.

Massima attenzione è stata infine dedicata ai reati di genere inseriti nell'ambito del "Codice Rosso": le attività d'indagine dei Carabinieri del Comando Provinciale hanno portato all'arresto di 62 persone per atti persecutori e maltrattamenti in famiglia, con ulteriori 300 soggetti deferiti all'Autorità Giudiziaria per le medesime condotte.