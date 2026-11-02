Tempio Pausania ha ospitato venerdì 30 ottobre le celebrazioni per il 181° anniversario della costituzione dell’Amministrazione forestale in Sardegna, una ricorrenza dedicata al ruolo del Corpo forestale e di vigilanza ambientale nella tutela del patrimonio naturale dell’Isola. La cerimonia si è svolta nella cornice del Parco Inclusivo, alla presenza della presidente della Regione Alessandra Todde, del comandante del Corpo forestale e di vigilanza ambientale (CFVA), l’ingegnere Gianluca Cocco, del vescovo di Tempio, monsignor Roberto Fornaciari, e delle principali autorità civili e militari della Sardegna.

Al centro della giornata, il valore di un'attività che va oltre gli interventi nelle situazioni di emergenza e che comprende la difesa dell'ambiente, la salvaguardia delle risorse naturali e la valorizzazione del patrimonio forestale. Una missione che affonda le proprie radici in una tradizione secolare, richiamata anche dai principi di San Giovanni Gualberto, patrono dei forestali.

Nel suo intervento, Todde ha sottolineato il significato politico e identitario della ricorrenza, soffermandosi sul legame tra il Corpo forestale e l'autonomia della Sardegna. La presidente ha inoltre evidenziato l'importanza di riconoscere e valorizzare il lavoro svolto quotidianamente dal personale, anche al di fuori delle emergenze che portano l'attività del Corpo all'attenzione pubblica.

Il comandante Gianluca Cocco ha invece richiamato il valore della celebrazione come momento di condivisione e di rafforzamento dello spirito di appartenenza. Senso del dovere, spirito di servizio, professionalità e rispetto per il patrimonio naturale sono i principi che guidano l'attività del Corpo forestale, impegnato quotidianamente nella tutela del territorio regionale.

Nel corso della cerimonia sono stati presentati anche i dati relativi alle attività del CFVA, raccolti in una brochure distribuita alle autorità presenti e agli organi d'informazione. Un quadro sintetico del lavoro svolto dal personale nelle diverse attività di competenza dell'Amministrazione forestale.

La giornata si è conclusa con un omaggio alla memoria di quanti hanno dedicato la propria vita alla salvaguardia del patrimonio forestale e ambientale della Sardegna. A seguire, la consegna degli encomi agli operatori che si sono particolarmente distinti durante il servizio.

L'organizzazione dell'evento è stata curata dalla Direzione generale del Corpo forestale, con la collaborazione operativa del Servizio Ispettorato di Tempio Pausania.