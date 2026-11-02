Sei arresti, numerose denunce, coltelli e ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti sequestrati. È il bilancio dell'operazione "Alto impatto", condotta dalle forze di polizia in diverse zone della Sardegna nell'ambito di un'attività nazionale di contrasto alla criminalità giovanile, secondo le indicazioni del Servizio centrale operativo.

I controlli hanno interessato le province di Sassari, Nuoro e Oristano, con verifiche su persone, veicoli e abitazioni, particolare attenzione alle aree frequentate dai giovani e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel territorio dell'ex provincia di Sassari sono state identificate 86 persone. Cinque sono state arrestate in flagranza di reato e altre cinque denunciate in stato di libertà. Nel corso delle attività sono stati inoltre sequestrati cinque coltelli e complessivamente 350 grammi di sostanze stupefacenti, tra hashish e cocaina.

Più articolata l'attività nella provincia di Nuoro, dove gli agenti hanno identificato 161 persone, tra cui sei cittadini stranieri e sei minorenni. Al termine dei controlli, quattro ragazzi sono stati riaffidati ai rispettivi genitori.

Le tre perquisizioni domiciliari eseguite hanno consentito di rinvenire e sequestrare diverse tipologie di sostanze stupefacenti e armi: circa un grammo di cocaina, 280 chilogrammi di cannabinoidi con 10.350 piante di marijuana, 262 grammi di hashish, una pasticca di ecstasy e dieci coltelli.

Una persona è stata arrestata per spaccio di droga. Due sono state denunciate per porto di armi e oggetti atti a offendere e altre due per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Un minorenne è stato inoltre segnalato all'autorità giudiziaria. Sequestrati anche 4.800 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività di spaccio.

Controlli anche nell'Oristanese, dove la Polizia ha identificato complessivamente 129 persone, di cui 88 minorenni e 41 maggiorenni, oltre a 11 veicoli.

Particolare attenzione è stata rivolta al contrasto dello spaccio. Gli agenti hanno eseguito una perquisizione domiciliare e due personali. Una di queste, effettuata nei confronti di un minorenne, ha permesso di trovare alcuni grammi di hashish.

Nel corso delle attività, svolte con il supporto dell'unità cinofila e del Reparto Prevenzione Crimine Sardegna, sono stati inoltre rinvenuti e sequestrati tre grammi di hashish abbandonati nell'area esterna dell'Istituto superiore Don Deodato Meloni di Oristano.

L'operazione rientra nel più ampio dispositivo nazionale di prevenzione e contrasto alla criminalità giovanile, con l'obiettivo di intensificare i controlli sul territorio e contrastare fenomeni di violenza, detenzione illegale di armi e spaccio di sostanze stupefacenti.