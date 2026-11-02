Putifigari si prepara a vivere uno dei fine settimana più attesi dell'autunno. Sabato 7 e domenica 8 novembre 2026 torna la 41ª Mostra Micologica del Capo di Sopra, una manifestazione che da oltre quarant'anni celebra il mondo dei funghi, la biodiversità, le tradizioni e le eccellenze del territorio.

L'accogliente centro della provincia di Sassari, con circa 700 abitanti, a una ventina di chilometri da Alghero e a 27 da Sassari, si trasformerà in un grande spazio dedicato alla cultura, all'enogastronomia e all'intrattenimento. Un programma ricco di appuntamenti coinvolgerà le vie del paese, con attività rivolte agli appassionati di micologia, alle famiglie e a quanti desiderano trascorrere due giornate alla scoperta delle tradizioni sarde.

Al centro della manifestazione ci sarà la Mostra Micologica, ospitata nella Palestra Comunale, affiancata dalla Sagra del Porcino e del Porcetto, dalle iniziative della rassegna "Arti e Mestieri", da laboratori, escursioni, spettacoli musicali e appuntamenti dedicati ai più piccoli.

Tra gli artisti annunciati per questa edizione figurano anche i Modena City Ramblers e Moses Concas, mentre numerose associazioni del territorio contribuiranno ad animare il programma.

Dall'escursione micologica al convegno sui cambiamenti climatici

Le prime attività prenderanno il via venerdì 6 novembre, alle ore 7, con un'escursione micologica organizzata dall'Associazione Micologica Sarda di Putifigari, con partenza da piazza Boyl.

Sabato 7 novembre, alle ore 8:30, è in programma "Il sentiero dei funghi", un'escursione di trekking nel territorio proposta dall'Associazione Archeo Trekking Putifigari. Per informazioni è possibile contattare Barbara al 328 754 1036 oppure Elisa al 340 292 6950.

Alle ore 10, nell'Auditorium comunale di via Gramsci, si terrà il convegno "Funghi mediterranei e cambiamento climatico", dedicato al rapporto tra gli ecosistemi mediterranei, la biodiversità e le trasformazioni climatiche.

L'inaugurazione ufficiale della 41ª Mostra Micologica è fissata per le 17:30 di sabato 7 novembre, presso la Palestra Comunale, con le esibizioni del Coro S'Ena Frisca e del Gruppo Folk Putifigari.

Domenica 8 novembre la Mostra aprirà al pubblico alle ore 9:30. Dalle 10 sarà attivo l'infopoint scientifico con esperti micologi, mentre dalle 10:30 alle 12:30 si svolgeranno le visite guidate all'esposizione.

Un'occasione per osservare e conoscere la varietà delle specie fungine presenti nel territorio e approfondire il ruolo dei funghi negli equilibri naturali.

Domenica la Sagra del Porcino e del Porcetto: menù e orari

Tra gli appuntamenti gastronomici più attesi c'è la Sagra del Porcino e del Porcetto, organizzata dalla Pro Loco Putifigari, in programma domenica 8 novembre a partire dalle ore 12, nel sottopalestra comunale di via Grazia Deledda.

Il menù, al costo di 25 euro, comprende gnocchetti al ragù di purpuzza e funghi, patate al forno e funghi, maialetto arrosto, frutta di stagione, dolci tipici e acqua o vino.

Sono previsti due turni: il primo dalle 12 alle 13:30, il secondo dalle 13:30 alle 15.

Per informazioni è possibile contattare Silvia al 375 6818166, Giuseppina al 348 4274096 oppure Maria al 333 2852454.

Pane, pasta e dolci: i laboratori delle tradizioni

Una parte importante del programma sarà dedicata alla riscoperta degli antichi saperi gastronomici e artigianali.

Domenica 8 novembre, dalle ore 10, il Gruppo Folk Putifigari proporrà la mostra "Durches'Ammentos", dedicata al pane, ai dolci della tradizione sarda e all'abito tradizionale del paese.

Sempre dalle ore 10 prenderà il via "Le mani in pasta", con un laboratorio di preparazione delle panadas condotto da Maria Gavina Falchi di Torralba e uno dedicato agli andarinos con Gavina Mulas di Usini.

Alle ore 12 sarà la volta di "L'arte di un intreccio antico: su filindeu nugoresu", con Luca Floris, mentre alle 15 è prevista la vestizione dell'abito tradizionale di Putifigari.

Alle 16 l'appuntamento "Mani sapienti: arte e tradizione" vedrà protagoniste Betty Farchi con i corigheddos, il dolce della sposa, Bona Palmas con il pane artistico, Mariella Pinna con il pane cerimoniale e Mariangela Podda con i dolci gioiello.

Anche l'associazione culturale Fainas de Femminas proporrà due laboratori in via Gramsci, entrambi con appuntamenti alle 10:30 e alle 11:30. "Recotu, tucaru e aranzu" sarà dedicato alla preparazione dei ravioli tipici di Putifigari, i culinzones putufigaresos, mentre "Pitzinnos... in cicionedhos a podhighe" coinvolgerà i bambini nella realizzazione degli gnocchetti sardi.

Api, miele, antichi mestieri e realtà aumentata

Domenica 8 novembre, nell'area di fronte ai giardini pubblici di via Delitala, l'associazione apistica Su Moju proporrà una giornata di laboratori ed esperienze dedicate alla natura.

Dalle ore 9 apriranno il museo "L'apicoltura in Sardegna e nel mondo", il laboratorio immersivo con visore di realtà aumentata dedicato alle api e al loro alveare e l'esposizione dei prodotti dell'alveare.

Alle 10 è previsto il laboratorio "Opificio erboristico", seguito alle 11 da "Nel mondo del casaro", dedicato alla lavorazione del latte per la produzione del Fiore Sardo.

Alle 14:30 tornerà il laboratorio erboristico e alle 16:30 si svolgerà l'esperienza immersiva "Tutti in laboratorio".

Un programma anche per bambini e famiglie

La 41ª Mostra Micologica sarà anche un appuntamento a misura di bambino.

Domenica 8 novembre, dalle ore 10, sono previste attività dedicate ai più piccoli, tra cui laboratori creativi con scacchi e LEGO, un laboratorio scientifico rivolto ai ragazzi e il Ludobus, con giochi e animazione.

A queste iniziative si aggiungeranno le esperienze gastronomiche, artigianali e naturalistiche proposte dalle associazioni, per permettere anche ai bambini di avvicinarsi alle tradizioni del territorio attraverso il gioco e la partecipazione diretta.

Per gli amanti delle attività all'aria aperta, l'Associazione Archeo Trekking Putifigari proporrà domenica anche "Il centro si muove, la campagna ti riequilibra: una passeggiata tra passi e yoga". Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Elisa al 340 292 6950 oppure Sabrina al numero indicato dagli organizzatori, 233 855 1451.

Musica e spettacoli: gli appuntamenti del 7 e 8 novembre

Il programma musicale curato dall'Associazione Culturale Coro S'Ena Frisca accompagnerà entrambe le giornate.

Sabato 7 novembre, alle ore 19:30, nell'Area Mostra di via Delitala, andrà in scena "Unu sero festende", spettacolo di musica etnica dedicato alle sonorità della tradizione.

Alle 21:30 spazio al rap con Piccola Barça e al DJ set di Elia Gaioni, sempre nell'Area Mostra.

Domenica 8 novembre, alle ore 11, sarà la volta della band "Mamma li Turchi", mentre dalle 15 il paese si animerà con l'aperitivo micologico e gli spettacoli musicali itineranti.

Nell'Area Mostra di via Delitala si esibiranno I Tremendi, in via Umberto, di fronte al Bar Chessa, gli AplusF, e in piazza Boyl Luca Tilocca e Songwriters. Il programma comprende inoltre un'esibizione dell'Associazione Il Sorriso.

Domenica 8, tra gli ospiti musicali annunciati per la manifestazione figurano anche i Modena City Ramblers e Moses Concas.

Putifigari, un territorio da scoprire

La Mostra Micologica sarà anche un'occasione per conoscere Putifigari e il suo patrimonio storico e archeologico.

Tra le testimonianze più importanti spicca la necropoli di Monte Siseri, databile tra il 3200 e il 2600 a.C., con quattro domus de janas scavate nel tufo rosa. Tra queste si distingue la "Domu de s'Incantu", conosciuta anche come "Tomba dell'architettura dipinta", dal 2025 riconosciuta nell'ambito del Patrimonio Mondiale UNESCO.

La manifestazione, organizzata dal Comune di Putifigari e grazie alla collaborazione delle numerose associazioni del territorio, ha il sostegno della Fondazione di Sardegna, della Regione Autonoma della Sardegna e dell'Agenzia Forestas.