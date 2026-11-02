Il mese di novembre inizia in Italia sotto l’influenza di un flusso di aria fredda di matrice artica, in discesa dai quadranti nord-orientali. Sono attese inoltre piogge sparse, temperature in diminuzione e inferiori alle medie stagionali, forti raffiche di vento e mari molto mossi. Sull’Appennino, oltre i 1.200-1.400 metri di quota, le piogge assumeranno carattere nevoso.

A delineare il quadro meteorologico è Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it. "Oggi - afferma - sono previsti tra 15 e 30 mm/24h di pioggia sul medio Adriatico, tra 40 e 70 mm/24h sui settori tirrenici meridionali e sul basso Adriatico mentre ultimi piovaschi da 10 mm/24h interesseranno la Romagna".

I venti settentrionali soffieranno sostenuti su gran parte del Paese, con raffiche di Grecale e Bora stimate tra i 50 e i 70 chilometri orari lungo la fascia adriatica e sui crinali montuosi.

Nella giornata di domani, martedì 3 novembre, i fenomeni tenderanno a concentrarsi soprattutto all'estremo Sud, con precipitazioni moderate tra Puglia, Calabria tirrenica e Sicilia settentrionale. Deboli rovesci sparsi interesseranno anche le zone interne di Campania e Basilicata e il medio Adriatico. Sulla dorsale appenninica centrale la neve cadrà oltre i 1.200-1.400 metri, mentre al Nord il cielo sarà sereno o poco nuvoloso.

Sul fronte delle temperature, le massime diurne si attesteranno tra i 16 e i 18 gradi. Le minime potranno scendere tra 1 e 3 gradi nei fondovalle alpini e tra 4 e 7 gradi sulle pianure settentrionali.

Da mercoledì 4 novembre è previsto un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche, anche se sulle Isole Maggiori potrà persistere una residua instabilità.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la serata di oggi, lunedì 2 novembre

Cielo poco nuvoloso sul settore occidentale, nuvoloso con residui piovaschi pomeridiani su quello orientale.

Venti: moderati da Nord Nord-Ovest, forti sulle coste e sui crinali tendenti all'attenuazione e alla variabilità dalla serata.

Mari: molto mossi o agitati con moto ondoso in diminuzione nel corso della serata.

Previsioni per la giornata di domani, martedì 3 novembre

Cielo generalmente poco nuvoloso salvo addensamenti più consistenti nelle ore centrali della giornata.

Temperature: minime in diminuzione sul settore nord occidentale , in aumento nei settori nord orientali e invariate altrove; massime in generale aumento.

Venti: deboli variabili, moderati o localmente forti sulla costa orientale in mattinata. Tendenza a disporsi dai quadranti orientali in serata.

Mari: molto mossi con attenuazione del moto ondoso nel corso della giornata

Previsioni per la giornata di mercoledì 4 novembre

Cielo generalmente nuvoloso con isolate precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati deboli sul settore orientale dell'isola in serata.

Temperature: minime in diminuzione sul settore nord orientale e in aumento altrove, massime in aumento sui settori occidentali e meridionali e stazionarie su quelli orientali.

Venti: deboli o localmente moderati in prevalenza dai quadranti orientali.

Mari: generalmente mossi

Tendenza per i giorni successivi

La giornata di giovedì e la prima parte di venerdì saranno caratterizzate da cielo nuvoloso con precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati deboli. Attenuazione dei fenomeni dalla seconda parte di venerdì. Le temperature minime saranno in aumento giovedì e in calo venerdì, mentre le massime tenderanno a diminuire giovedì e ad aumentare il giorno dopo. I venti soffieranno deboli o localmente moderati dai quadranti orientali tendenti all'attenuazione e a disporsi da quelli occidentali venerdì. I mari saranno da mossi a molto mossi.