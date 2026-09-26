Sarà la Sardegna a fare da sfondo al ricordo di Silvio Berlusconi nel giorno in cui avrebbe compiuto 90 anni. Il prossimo 29 settembre, infatti, è previsto un incontro privato a Villa Certosa, lo storico buen retiro dell'ex presidente del Consiglio in Costa Smeralda.

A organizzare il momento commemorativo sarebbe stato Luigi Berlusconi, il più giovane dei cinque figli del Cavaliere. Da Milano dovrebbero partire due aerei con a bordo i familiari e alcune delle persone che hanno accompagnato Berlusconi per decenni nella sua vita politica e imprenditoriale.

In Costa Smeralda sono attesi, oltre a Luigi, Marina Berlusconi, presidente di Fininvest, Piersilvio Berlusconi, amministratore delegato di Mfe-Mediaset, e le sorelle Barbara ed Eleonora. Tra gli invitati figurano anche alcuni dei più stretti e storici collaboratori dell'ex premier: Fedele Confalonieri, Gianni Letta e Marcello Dell'Utri.

Al pranzo dovrebbe partecipare anche Marta Fascina, ultima compagna di Berlusconi. Prima del momento conviviale potrebbe inoltre essere celebrata una messa in sua memoria.

Villa Certosa, luogo simbolo delle estati del leader di Forza Italia, torna così al centro dell'attenzione. La residenza, affacciata sul Golfo di Marinella, è stata per anni teatro di incontri politici e cene con personalità italiane e internazionali, tanto da essere descritta come una sorta di "Camp David italiana" o di "Casa Bianca estiva".

Secondo indiscrezioni circolate nelle ultime settimane, la proprietà sarebbe stata ceduta alla famiglia reale del Qatar, anche se le informazioni sulla presunta vendita sono state oggetto di diverse ricostruzioni. Il 29 settembre, a prescindere dalle vicende legate alla proprietà della villa, il luogo tornerà dunque a essere legato alla memoria privata di Berlusconi, con un appuntamento riservato alla famiglia e alle persone a lui più vicine.