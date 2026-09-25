Incidente mortale questo pomeriggio a Sadali, lungo la Statale 198: un motociclista ha perso la vita dopo aver perso il controllo della moto ed essere finito fuori strada.

La dinamica della tragedia non è stata ancora chiarita. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri di Isili.

Il motociclista ha perso il controllo della moto finendo fuori strada ed è stato sbalzato dalla due ruote, finendo sul terreno. Immediata la richiesta di soccorsi e l'arrivo sul posto di ambulanze del 118 e carabinieri, ma ormai per il centauro non c'era più nulla da fare.