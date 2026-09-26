Controlli rafforzati nelle ore serali e notturne a Cagliari, con un'operazione coordinata dei Carabinieri finalizzata a monitorare le principali aree della città e a prevenire situazioni di illegalità. A entrare in azione sono stati i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cagliari, insieme ai colleghi delle Stazioni di Cagliari Stampace, Villanova, San Bartolomeo e Capoterra.

Nel corso dei controlli sono state sottoposte all'attenzione dell'Autorità giudiziaria le posizioni di sei persone. Tra queste un 29enne, risultato positivo all'etilometro, che durante il controllo avrebbe aggredito fisicamente i Carabinieri. Un 54enne, sottoposto alla detenzione domiciliare, sarebbe invece risultato assente dalla propria abitazione al momento della verifica.

Un 34enne è stato fermato in viale Elmas alla guida di un'auto risultata oggetto di appropriazione indebita. L'uomo avrebbe inoltre rifiutato di sottoporsi agli accertamenti finalizzati a verificare l'eventuale assunzione di sostanze stupefacenti. Nei guai anche un 25enne, sorpreso al volante della propria vettura con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti, e un 56enne che avrebbe rifiutato di sottoporsi agli accertamenti tossicologici mentre era alla guida.

Infine, un 27enne sarebbe stato trovato in possesso di una tessera sanitaria risultata rubata. I controlli si sono concentrati anche sulla cosiddetta “zona rossa”, dove i militari hanno disposto quattro ordini di allontanamento. Una 20enne è stata inoltre segnalata alla Prefettura come assuntrice di sostanze stupefacenti dopo essere stata trovata in possesso di hashish.

L'attività rientra nel piano predisposto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Cagliari per rafforzare la presenza sul territorio, rispondere alle segnalazioni dei cittadini e garantire il rispetto della legalità e della sicurezza pubblica.