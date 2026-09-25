Un imponente deposito illegale di scarti inquinanti allestito a cielo aperto nelle campagne dell'hinterland cagliaritano. Al termine di una vasta operazione di controllo e tutela del territorio, i Carabinieri della Compagnia di Quartu Sant’Elena, affiancati dagli specialisti del Nucleo Operativo Ecologico (N.O.E.) di Cagliari, dai militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna e dall’equipaggio dell’11° Nucleo Elicotteri di Elmas, hanno scoperto una discarica non autorizzata in un terreno situato nella zona periferica di Selargius.

L'attività investigativa ha permesso di accertare che una coppia del posto aveva accumulato e gestito in maniera del tutto abusiva, sopra una superficie di terra battuta priva di qualsiasi impermeabilizzazione, ingenti volumi di rifiuti speciali, sia pericolosi che non pericolosi. Tra i materiali stipati nel terreno senza alcuna precauzione per le falde acquifere o per l'ambiente circostante spiccavano carcasse di veicoli fuori uso, pezzi di ricambio meccanici smontati e cumuli di apparecchiature elettriche ed elettroniche in disuso (RAEE), il tutto stoccato nella totale assenza delle necessarie autorizzazioni ambientali.

L'intera area agricola e l'enorme quantitativo di rottami sono stati posti sotto sequestro giudiziario, mentre la posizione dei due soggetti è finita al vaglio dell'Autorità Giudiziaria per i reati ambientali contestati. Durante l'ispezione, inoltre, i militari dell'Arma hanno richiesto l'intervento del personale tecnico specializzato dell'ENEL, riuscendo a smascherare anche un furto aggravato di energia elettrica realizzato mediante un allaccio clandestino collegato direttamente alla rete pubblica per alimentare abusivamente la proprietà.