Procedeva lungo la Statale 125 Orientale Sarda con un'andatura incerta, attirando l'attenzione di una pattuglia della Polizia Stradale di Olbia. Il controllo ha portato alla luce una situazione più grave del semplice sospetto di guida in stato di ebbrezza: il conducente, un 29enne olbiese, non avrebbe mai conseguito la patente e, secondo quanto riferito, risultava destinatario di un ordine di carcerazione.

Il controllo è avvenuto durante lo scorso fine settimana, nell'ambito dei servizi predisposti dalla Polizia Stradale per contrastare la guida sotto l'effetto di alcol e sostanze.

Il giovane viaggiava da solo e, al momento dell'alt, sarebbe risultato anche privo di documenti. Gli agenti hanno notato subito alcuni sintomi compatibili con un'alterazione dovuta all'alcol e hanno quindi proceduto all'etilometro. Le due prove avrebbero restituito valori di 1,35 e 1,38 grammi per litro, quasi tre volte il limite consentito dalla legge.

Gli accertamenti sulla banca dati della Motorizzazione avrebbe poi evidenziato che il 29enne non aveva mai conseguito la patente di guida. Ma la verifica attraverso la banca dati Interforze avrebbe fatto emergere un ulteriore elemento: nei confronti dell'uomo era pendente un ordine di carcerazione, relativo a una condanna residua di otto mesi di reclusione.

Al termine dei controlli, il giovane è stato denunciato all'Autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza, mentre per la guida senza patente è scattata la relativa sanzione. Contestualmente è stato arrestato in esecuzione del provvedimento restrittivo.

Il 29enne è stato infine trasferito presso il carcere di Bancali, dove dovrà scontare la pena residua.