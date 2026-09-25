Nelle giornate di lunedì, mercoledì e sabato il volo serale da Fiumicino verso Alghero partirà alle 20:30. Negli altri giorni, invece, l'operativo resterà invariato, con partenza confermata alle 21:35. Lo fa sapere, in una nota, Aeroitalia che ha anche previsto un incremento della capacità in diverse giornate di ottobre, con l'obiettivo di rispondere in modo ancora più efficace alla domanda di traffico tra Alghero e Roma.

In particolare, l'1 ottobre è stato attuato un incremento di capacità; il 4 ottobre, oltre all'aumento dei posti disponibili, è stato inserito anche un volo addizionale; il 5 ottobre è stato nuovamente disposto un incremento di capacità; infine, per il 15 ottobre si conferma l'aumento di capacità sul volo delle 7:10, ora regolarmente visibile anche nei sistemi di vendita.

"Nell'ambito della costante attenzione riservata alle esigenze di mobilità del territorio sardo, è stata definita una rimodulazione operativa di alcuni collegamenti sulla rotta Roma Fiumicino-Alghero - fa sapere il vettore - In particolare, pur in presenza delle ben note criticità legate al caro carburante, la compagnia ha scelto di adottare una soluzione orientata a tutelare le esigenze dei passeggeri sardi. Aeroitalia continua a monitorare con la massima attenzione l'andamento operativo e le esigenze del mercato, con l'obiettivo di garantire collegamenti efficienti e un servizio sempre rivolto alle necessità dei passeggeri e dei cittadini sardi".