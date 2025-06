Il mese di giugno si è aperto all’insegna del sole con temperature pienamente estive e ben sopra la media climatica. E da martedì 3 giugno, una massa d'aria rovente direttamente da Marocco e Algeria ingloberà l'Italia, portando con sé tanto sole e un'impennata delle temperature.

Questo il quadro delineato da Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it. “Si avvertirà di più nelle pianure del Nord (laddove splenderà il sole), sulle regioni tirreniche e nelle due Isole Maggiori. Qui, le massime balleranno tra i 28 e i 30°C nel pomeriggio. Ma attenzione alla Sardegna: lì si potranno toccare punte di 36-37°C” fa sapere l’esperto.

Il caldo africano si farà sentire, ma non sarà l'unico protagonista secondo Gussoni. “Un profondo ciclone posizionato sul Nord Europa invierà correnti instabili per gran parte della settimana. Queste lambiranno il Nord causando una fase d'instabilità, in particolare tra Lunedì e Giovedì sull'arco alpino e le pianure adiacenti di Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Qui, non sono da escludere violenti temporali e grandinate localizzate”.

PREVISIONI METEO IN SARDEGNA (fonte Arpas Sardegna)

Previsioni per lunedì 2 giugno 2025

Cielo generalmente poco nuvoloso per il transito di nubi alte.

Temperature: minime pressochè stazionarie, massime in aumento principalmente sul settore occidentale.

Venti: deboli o localmente moderati da Sud-Est sul settore meridionale, deboli a regime di brezza altrove.

Mari: poco mossi con moto ondoso in progressivo aumento a partire dal settore meridionale.

Previsioni per martedì 3 giugno 2025

Cielo generalmente poco nuvoloso per il transito di nubi alte in intensificazione dalla serata.

Temperature: in aumento sul settore settentrionale, in diminuzione altrove.

Venti: deboli o localmente moderati da Sud-Est sul settore meridionale, deboli a regime di brezza altrove.

Mari: generalmente mossi, localmente molto mossi sul settore meridionale nella prima parte della giornata.

Tendenza per i giorni successivi

Le giornate di mercoledì e giovedì saranno caratterizzate da cielo poco nuvoloso per il transito di nubi alte, con addensamenti pomeridiani più consistenti principalmente in prossimità dei rilievi. Per mercoledì le temperature minime saranno stazionarie o in lieve aumento mentre le massime in diminuzione sul settore settentrionale ed occidentale e in aumento altrove; nella giornata di giovedì tenderanno a un lieve calo in entrambi i valori. I venti soffieranno deboli a prevalente regime di brezza. I mari saranno generalmente mossi con moto ondoso in progressiva attenuazione.