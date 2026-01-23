Le operazioni dei Vigili del fuoco procedono incessantemente dopo il violento Ciclone Harry che ha colpito Sardegna, Sicilia e Calabria il 19 gennaio scorso con tre giorni di allerta rossa e danni ingenti.

Il Corpo nazionale ha completato ben 2.800 interventi. In Calabria, le squadre sono concentrate soprattutto lungo la costa ionica: a Catanzaro Lido, ruspe ed escavatori sono al lavoro per ripulire le aree danneggiate dalle mareggiate. Nella regione calabrese, sono stati portati a termine più di 600 interventi.

Anche in Sardegna, nella zona orientale, i soccorsi proseguono a ritmo serrato: finora sono stati eseguiti oltre 500 interventi sull'Isola.

La situazione più critica si riscontra in Sicilia, dove ben 1.700 interventi sono stati necessari a causa della violenta tempesta. Attualmente, rimangono da gestire 300 richieste di soccorso, che hanno portato al richiamo in servizio di 100 unità aggiuntive.

Le operazioni sono concentrate principalmente nella provincia di Catania, dove si stanno affrontando problemi legati a dissesti statici, crolli di intonaci e frontoni pericolanti, nonché danni causati dall'acqua.