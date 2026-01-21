Il personale e i mezzi dell’Anas sono in azione sulla statale 195 “Sulcitana” a seguito della forte mareggiata provocata dal ciclone Harry, che ha colpito il tratto costiero tra Cagliari e Capoterra. L’ondata ha danneggiato alcune porzioni della sede stradale e depositato detriti sulla carreggiata, rendendo necessaria la chiusura di parte della strada.

Attualmente è in fase avanzata la pulizia del piano viabile, che consentirà già nelle prossime ore la riapertura di un tratto di due chilometri, compreso tra la rotatoria al km 8,600 (altezza pontile) e il km 10,600, nel territorio di Capoterra. Il restante tratto, dall’inizio del tracciato all’ingresso di Cagliari fino al km 8,600, resterà chiuso mentre proseguiranno le operazioni di sgombero e messa in sicurezza, previste anche per la giornata di domani.

Parallelamente, i tecnici dell’Anas stanno valutando l’entità dei danni per pianificare gli interventi di ripristino completi e garantire la sicurezza di chi percorre la statale. La riapertura parziale del tratto rappresenta un primo passo verso il ritorno alla normalità, mentre i lavori continueranno fino al completo ripristino della viabilità lungo l’intero tracciato.