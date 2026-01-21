L’emergenza legata al ciclone Harry entra nella fase finale e la situazione degli interventi dei Vigili del fuoco in Sardegna va gradualmente verso la normalizzazione. Il miglioramento del quadro meteo è stato certificato dall’ultimo bollettino della Regione Autonoma della Sardegna, che ha disposto il declassamento dell’allerta da livello rosso ad arancione, segnalando una mitigazione dei fenomeni atmosferici.

Il bilancio dell’emergenza resta comunque rilevante. Alle ore 12 di oggi risultano circa 700 gli interventi complessivi effettuati dai Vigili del fuoco nei giorni più critici. Nella giornata odierna le richieste di soccorso si sono concentrate soprattutto su interventi di assistenza alla popolazione, con operazioni di prosciugamento di cantine e scantinati, recupero di beni e verifiche tecniche svolte anche in collaborazione con altri enti, finalizzate a controllare il corretto deflusso dei corsi d’acqua.

Nonostante il miglioramento delle condizioni, il sistema di emergenza resta pienamente operativo. Il dispositivo di soccorso potenziato dei Vigili del fuoco su tutto il territorio regionale continuerà a essere garantito almeno fino alle ore 20, per fronteggiare eventuali criticità residue e assicurare una risposta tempestiva in caso di nuove segnalazioni.

Le autorità rinnovano infine l’invito alla prudenza, soprattutto nelle zone già colpite da allagamenti, mentre prosegue il monitoraggio del territorio in attesa del completo rientro dell’emergenza.