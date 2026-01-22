La città di Cagliari affronta le conseguenze della mareggiata con allagamenti, alberi pericolanti e tre scuole ancora chiuse per motivi di sicurezza.

"Abbiamo avuto problemi di alberature nei parchi - ha spiegato il sindaco Massimo Zedda -, nei cimiteri, nelle strade cittadine, quindi sia rami che alberi pericolanti o in alcuni casi che sono anche venuti giù e poi all'interno dei presidi scolastici, tanto è vero che ieri tutti i servizi erano a lavoro per verificare le condizioni di sicurezza del perimetro degli edifici scolastici tre dei quali sono ancora chiusi per allagamenti".

Il sindaco ha chiesto alla Regione Sardegna di intervenire per ripristinare il litorale "dei Centomila" a seguito dei danni causati dal ciclone Harry. "Non un ripascimento ma solo una manutenzione della spiaggia del Poetto per ripristinare con nuova sabbia l'arenile dilavato da questa eccezionale mareggiata".

"Ci sono stati danni ai chioschi, ma anche alle strutture degli stabilimenti in muratura - ha aggiunto il primo cittadino che questa mattina ha effettuato un sopralluogo con il capo della protezione civile Fabio Ciciliano e la governatrica Alessandra Todde - e l'acqua è arrivata in strada dai camminamenti tracciati dal passaggio dei cittadini attraverso il cordone dunale che ha invece retto all'urto delle onde. È in corso la conta dei danni , abbiamo avuto per fortuna un minor problema legato allagamenti in città e nell'abitato di Pirri che come sapete ha le problematiche maggiori".