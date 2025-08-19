Notte di fuoco quella appena trascorsa a Villaputzu, dove un incendio doloso ha coinvolto un cantiere edile lungo la ex Strada Statale 125, di proprietà di una società con sede legale in provincia di Agrigento. Le fiamme, che hanno danneggiato un miniescavatore, un 'bobcat' e un container adibito a ufficio, sono state prontamente domate dai Vigili del Fuoco del distaccamento di San Vito.

Intervento immediato dei Carabinieri della Stazione di Villaputzu, con il supporto dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di San Vito, dopo l'allarme dato dal guardiano del cantiere insieme ad altre tre persone, due delle quali erano operai che si trovavano nelle vicinanze e hanno notato l'incendio mentre erano intenti a consumare uno spuntino notturno.

Non sono stati riscontrati segni di effrazione nell'area recintata, né altre prove che possano aiutare a identificare i responsabili dell'atto. I Carabinieri hanno avviato le indagini necessarie e informato l'Autorità Giudiziaria competente.