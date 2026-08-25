La Sardegna si prepara ad affrontare una nuova e intensa ondata di calore, con temperature molto elevate attese a partire da domani, mercoledì 26 agosto, e almeno fino alla mattina di sabato 29 agosto.

A lanciare l’allerta è il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile - Settore Meteo, che con l’Avviso di condizioni meteorologiche avverse, Prot. n. 40269 del 25 agosto 2026, segnala una fase di caldo particolarmente intenso sull’Isola.

Secondo l’avviso, a partire dalle ore 10 di mercoledì 26 agosto e fino alle ore 9 di sabato 29 agosto, le temperature massime saranno diffusamente molto elevate, con valori superiori ai 37°C.

Il caldo interesserà inizialmente soprattutto i settori occidentali della Sardegna, per poi estendersi a tutta l’Isola nelle giornate di giovedì 27 e venerdì 28 agosto, quando è previsto il momento più intenso dell’ondata di calore.

La situazione sarà particolarmente critica nelle aree lontane dalle coste. La Protezione Civile segnala infatti la possibilità di picchi compresi tra 42 e 44°C su tutte le zone interne dell’Isola.

Si tratta di valori estremamente elevati, che renderanno particolarmente pesanti le ore centrali della giornata, soprattutto nelle aree interne e nelle località maggiormente esposte al caldo.

A rendere ancora più difficile la situazione saranno le temperature notturne. Le minime resteranno infatti superiori ai 24-25°C su gran parte della Sardegna, favorendo condizioni di caldo persistente anche durante le ore serali e notturne.

Il peggioramento delle condizioni termiche sarà quindi progressivo: mercoledì 26 agosto il caldo intenso interesserà inizialmente soprattutto il settore occidentale, mentre giovedì 27 e venerdì 28 agosto l'ondata di calore raggiungerà il suo apice, coinvolgendo tutta la regione.

La fase di temperature elevate è prevista almeno fino alla mattina di sabato 29 agosto, quando si concluderà il periodo indicato nell'avviso di condizioni meteorologiche avverse.

La Protezione Civile invita pertanto alla massima attenzione, soprattutto nelle ore più calde, in considerazione dei valori previsti e della persistenza delle alte temperature.

Il Ministero della Salute ha segnalato che per i prossimi due giorni a Cagliari è previsto un livello di allerta 2 (codice arancione), con temperature massime che potrebbero raggiungere i 39-40°C. I servizi sanitari e sociali sono in stato di allerta e il Pronto intervento sociale rimane attivo 24 ore su 24 al numero 345.6865769. Inoltre, il servizio dello Sportello di ascolto telefonico, in collaborazione con la Croce Rossa, resta disponibile per segnalazioni e richieste di intervento, soprattutto per anziani e persone fragili, contattabile al numero 070.0933671.

Per garantire un po' di sollievo durante le giornate più calde, la Giunta comunale ha istituito i rifugi climatici, spazi pubblici più freschi e accoglienti grazie alla presenza di verde, ombra e fontanelle. Questi rifugi includono i principali parchi cittadini come San Michele, Monte Urpinu, Terramaini, Musica, Giovanni Paolo II, Ex Vetreria, Giardini Pubblici, Giardino Sotto le mura, Orto Dei Cappuccini e Bonaria.

Inoltre, l'Amministrazione comunale ricorda che l'ordinanza n. 3 del 17 giugno 2026, firmata dalla presidente della Regione, ha introdotto specifiche misure di tutela per i lavoratori impegnati all'aperto nei settori agricolo, florovivaistico, dell'edilizia e dell'impiantistica, che sono particolarmente esposti agli effetti delle alte temperature.