È rimasto ribaltato su un fianco al centro della carreggiata l’autoarticolato coinvolto in un incidente avvenuto questa mattina sulla SS131 Carlo Felice, all’altezza del chilometro 144, nel territorio di Macomer.

L’allarme è scattato intorno alle 7, quando la squadra dei Vigili del Fuoco di Macomer è intervenuta sul posto. Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di accertamento da parte della Polizia Stradale, il mezzo pesante avrebbe urtato le barriere divisorie in cemento, i cosiddetti new jersey, prima di perdere l’equilibrio e terminare la propria corsa sulla carreggiata.

I Vigili del Fuoco hanno verificato le condizioni dell’autista e lo hanno affidato alle cure del personale sanitario intervenuto sul posto. Successivamente hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e alla chiusura della strada, in attesa dell’arrivo di una gru dal Comando dei Vigili del Fuoco di Sassari necessaria per rimuovere il mezzo.

Sul posto sono presenti anche gli agenti della Polizia Stradale di Macomer, impegnati nei rilievi e nella gestione della viabilità, e il personale Anas, che sta operando per ripristinare le condizioni di sicurezza del tratto stradale.

Restano da chiarire le cause dell’incidente e l’esatta dinamica del ribaltamento.