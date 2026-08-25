Da Villasimius fino a Porto Rotondo, il prossimo fine settimana in Sardegna vedrà la campagna di sicurezza stradale “Questa sera guido io”, promossa dalla Polizia di Stato in collaborazione con Fondazione ANIA, SILB FIPE, SIB FIPE e FederBalneari Italia.

L’iniziativa, che nei mesi di agosto e settembre coinvolge diverse località in tutto il territorio nazionale, porta il messaggio della sicurezza stradale nei luoghi simbolo dell’estate italiana, con l’obiettivo di raggiungere direttamente i giovani nei contesti in cui trascorrono le serate: spiagge, locali da ballo e stabilimenti balneari.

Al centro della campagna c’è la figura del guidatore designato, ovvero colui che, all’interno del gruppo, sceglie consapevolmente di non bere alcolici per poter riportare a casa in sicurezza sé stesso, gli amici e i compagni di serata. Un comportamento semplice che la campagna punta a trasformare in un’abitudine sempre più diffusa e in un vero segno di responsabilità sociale.

L’iniziativa nasce dal Protocollo d’intesa sottoscritto lo scorso 31 luglio tra il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, la Fondazione ANIA, il SILB FIPE, il SIB FIPE e FederBalneari Italia. Un’alleanza tra istituzioni, mondo assicurativo e principali realtà imprenditoriali del settore balneare e dell’intrattenimento notturno, nata dalla consapevolezza che la sicurezza stradale sia una responsabilità collettiva.

La sera di sabato 29 agosto il personale specializzato della Polizia Stradale sarà presente a Villasimius e Porto Rotondo, dove saranno organizzati momenti di dialogo e sensibilizzazione, con la distribuzione di materiale informativo e la proiezione di filmati dedicati alla sicurezza stradale.

Previsto anche un aperitivo analcolico, offerto dai gestori delle strutture ospitanti, per promuovere l’idea che scegliere di non bere prima di mettersi alla guida possa essere un’esperienza piacevole e condivisa, e non una rinuncia al divertimento.

Saranno inoltre distribuiti gratuitamente etilometri monouso, messi a disposizione dalla Fondazione ANIA, per consentire ai giovani di verificare in modo semplice e immediato il proprio stato prima di mettersi alla guida.

Parallelamente alle attività di sensibilizzazione, la Polizia Stradale proseguirà con i controlli sulle principali direttrici che conducono alle località turistiche, come già avvenuto dall’inizio dell’estate. I servizi saranno rivolti in particolare al contrasto della guida in stato di ebbrezza o dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti, oltre che a ogni comportamento potenzialmente pericoloso per la sicurezza propria e degli altri.

La campagna punta però anche a premiare i comportamenti virtuosi. Ai conducenti che dimostreranno di aver fatto una scelta responsabile potranno essere riconosciuti biglietti omaggio per l’accesso ai locali aderenti e voucher per consumazioni analcoliche, messi a disposizione dagli stabilimenti e dai locali coinvolti.

A disposizione anche 15 corsi di guida sicura gratuiti, ai quali sarà possibile accedere registrandosi sul sito della Fondazione ANIA e aderendo alla campagna “Questa sera guido io”.

Prevenire significa essere presenti, parlare ai giovani attraverso il loro linguaggio e costruire insieme una nuova consapevolezza. Perché il divertimento e la sicurezza possono e devono andare di pari passo e, soprattutto, l’estate più bella è quella che ci riporta a casa.