Le voci raccolte sul territorio e l'attenzione agli spostamenti di un uomo già noto alle forze dell'ordine hanno portato i Carabinieri a concentrare i loro sospetti su un quarantenne di Narcao. Dopo un periodo di osservazione, i militari della Stazione locale hanno deciso di intervenire con una perquisizione personale e domiciliare.

L'attività investigativa avrebbe dato esito positivo. Nel corso della perquisizione sarebbero state trovate quattro piante di canapa indiana in fase di fioritura, oltre a circa un grammo e mezzo di sostanza stupefacente, ritenuta verosimilmente marijuana. Nell'abitazione sarebbe stata inoltre rinvenuta una sigaretta artigianale confezionata con la stessa sostanza e due bilancini di precisione.

Tutto il materiale è stato repertato e posto sotto sequestro, comprese le piante, in attesa degli accertamenti di laboratorio che saranno eseguiti dai Carabinieri del RIS per stabilire con certezza la natura della sostanza.

Al termine delle operazioni e degli accertamenti sulla vicenda, l'uomo, un operaio già noto alle forze di polizia, è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari con l'ipotesi di reato di coltivazione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

L'intervento, spiegano i militari, rientra nell'attività quotidiana di prevenzione e controllo del territorio portata avanti dall'Arma, con particolare attenzione al contrasto della diffusione degli stupefacenti e al presidio delle comunità locali.