Non ce l'ha fatta Christian Sirigu, 41 anni, originario di Villaputzu e residente a Girasole, rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto nelle strade della zona industriale di Tortolì.

L'uomo era alla guida della sua Vespa quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato con una Fiat 500. L'impatto gli ha provocato ferite gravissime.

Le condizioni di Sirigu sono apparse immediatamente critiche. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, i vigili del fuoco, i carabinieri della Compagnia di Lanusei e gli agenti della polizia locale di Tortolì.

Considerata la gravità del quadro clinico, è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso Areus, che ha trasportato il 41enne all'ospedale Brotzu di Cagliari.

Nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita, Sirigu è morto nella tarda serata di ieri, poche ore dopo il ricovero, a causa delle gravi ferite riportate nello scontro.

Sono ora in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e chiarire le cause che hanno portato al violento impatto.