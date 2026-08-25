Incidente stradale nella notte sulla SP59, nei pressi del bivio per San Pantaleo. Intorno alle 2, per cause ancora da accertare, un'auto è uscita dalla carreggiata, finendo in un fossato a bordo strada.

A bordo del mezzo viaggiavano tre persone, rimaste lievemente ferite nell'incidente. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Arzachena, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'automobile e l'area circostante.

Per prestare assistenza ai tre occupanti sono intervenute anche tre ambulanze del 118. Restano da chiarire le cause e l'esatta dinamica dell'uscita di strada.